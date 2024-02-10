Англія

Навіщо ускладнювати правила Гри?

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про можливе запровадження синьої картки у футболі. Його слова наводить The Guardian.

"Ви знаєте, що станеться з нашою грою, якщо одна команда залишиться вдесятьох на десять хвилин? Це знищить її.

Одна команда просто відсиджуватиметься в обороні, намагаючись тягнути час протягом цих десяти хвилин, чекаючи повернення гравця на поле. Інші види спорту намагаються від цього відмовитись. А ми намагаємося піти іншим шляхом з якоїсь дивної причини", — сказав австралійський фахівець.