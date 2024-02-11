Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та лондонський Арсенал.

Лондонські Вест Гем та Арсенал на Олімпійському стадіоні Лондона проведуть дербі в рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, після поразки від Манчестер Юнайтед (0:3), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Ліверпулем (3:1), використав із перших хвилин Ківьора замість Олександра Зінченка ліворуч у захисті, тоді як Троссар зіграє на вістрі атаки.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Едсон Альварес, Соучек — Джонсон, Ворд-Праус, Кудус — Боуен.

Запасні: Фабіанські, Крессвелл, Мавропанос, Огбонна, Скейрлз, Філліпс, Корне, Інгз, Мубама.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Троссар, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Седрік, Волтерс, Жоржиньо, Ельнені, Бандейра, Нванері, Нкетіа, Нельсон.



Гра Вест Гем — Арсенал почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.