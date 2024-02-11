Англія

Наставник дав свій коментар.

Мікель Артета висловився про виїзну перемогу Арсеналу над Вест Гемом (6:0).

"Я неймовірно задоволений тим, як ми виступили, тим, як ми грали. Такий крупний рахунок на стадіоні, на якому так важко грати, багато що говорить про якість гри.

Здорово творити історію клубу, особливо таким чином. Ми в хорошій формі, і потрібно підтримувати її. Команда від самого початку гри діяла гостро. Нам потрібно було виправлятися після двох останніх матчів проти Вест Гема, і для хлопців це послужило хорошою мотивацією.

Те, що Сака робив в останні 2-3 сезони, вражає. Його ставлення до справи, його майстерність, те, що він демонструє щотижня... Складно знайти аналоги. Ось чому він настільки важливий для нас", — наводить слова Артети Sky Sports.

Вест Гем у наступному турі зіграє проти Ноттінгем Форест, а Арсенал гостюватиме в Бернлі.