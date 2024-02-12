Англія

Англієць відзначив потужність команди Артети.

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Гарі Невілл вважає, що лондонський Арсенал на сьогоднішній день виглядає краще за Ліверпуль, який очолює турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги.

"Арсенал зараз найближче з усіх до Манчестер Сіті. У Ліверпуля чудовий менеджер, але я відчуваю, що "каноніри" все-таки трішки сильніші. Минулого сезону я не вірив, що "Арсенал" виграє Прем'єр-лігу. У цьому я більш обнадійливий в цьому питанні", — наводить слова колишнього капітана МЮ Sky Sports.

Після 24-х турів англійської Прем'єр-ліги, лондонський Арсенал посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на два пункти. У матчі 23-го туру АПЛ команда Мікеля Артети обіграла колектив Юргена Клоппа із рахунком 3:1.