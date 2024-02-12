Англія

У лондонського клубу є близько 200 мільйонів фунтів.

Влітку 2024 року Челсі може витратити на трансфери близько 200 мільйонів фунтів без урахування продажів, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, "сині" виявляють інтерес до Альфонсо Девіса з Баварії. Однак канадець скоріше перейде в Реал, ніж у лондонську комнду.

Також Челсі стежить за гравцем збірної Угорщини Мілошем Керкезом, який виступає за Борнмут. Але цей варіант розглядається на перспективу (наприклад, на літо 2025 року).

Джейкобс зазначає, що Челсі влітку в змозі витратити 200 млн фунтів, навіть не продаючи нікого. У разі вихідних трансферів сума може дійти до 300-350 млн.

Нагадаємо, що в січні Челсі не виходив на трансферний ринок, щоб когось придбати.