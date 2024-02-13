Англія

Українського захисника все ще турбує пошкодження.

Арсенал очікує повернення Такехіро Томіясу, але є сумнів щодо Олександра Зінченка перед матчем із Бернлі, повідомляє Football.London.

У Томі була незначна проблема з литковим м'язом, через яку він не зміг взяти участь у грі проти Вест Гема. Проблема не надто серйозна, тому є надія, що він буде готовий до поєдинку з Бернлі.

Поки невідомо, чи встигне Зінченко відновитися до цього матчу. Через проблеми з литковим м'язом українець був змушений пропустити матч проти Вест Гема.

У поточному сезоні Зінченко провів на полі 27 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 1 гол і 2 асисти.