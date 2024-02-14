Англія

Вінгбек Ліверпуля знову травмував коліно та буде відсутній протягом кількох тижнів.

Правий атакуючий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд напередодні знову травмувався у матчі 24-го туру АПЛ проти Бернлі (3:1).

Як повідомляють журналіст Фабріціо Романо, 25-річний англієць пропустить найближчі кілька тижнів через повторну травму коліна.

За інформацією журналіста The Times Пола Джойса, це пошкодження стане причиною того, що Трент точно не зможе допомогти своїй команді у фінальному матчі Кубка англійської ліги проти лондонського Челсі.

Нагадаємо, фінал Кубка ліги Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого о 17:00.