Англія

Для англійця це друге пошкодження коліна за останній місяць.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний англієць травмувався у вчорашньому матчі АПЛ проти Бернлі (3:1), який він закінчив достроково.

"Він відчув біль у коліні, в тому ж місці. Нічого дуже поганого, але ми маємо подивитися та дати оцінку. Трент сказав, що все в порядку, але це не так. Ми маємо бути обережними, тому зняли його з гри", — сказав головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

Нагадаємо, Трент вже мав проблеми з коліном з початку січня після матчу з Арсеналом. Він зміг повернутися на поле за кілька тижнів наприкінці місяця.

Цього сезону Трент провів 29 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав десять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Трент вийшов на перше місце в історії АПЛ за кількістю асистів серед захисників.