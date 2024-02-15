У клубі цінують виступи захисника.
Рубен Діаш - Getty Images
15 лютого 2024, 21:34
Манчестер Сіті хоче запропонувати нову угоду із Рубеном Діашем - повідомляє журналіст Екрем Конур.
Наразі деталі можливого контракту не розголошуються.
Рубен виступає у англійському клубі з 2020 року. За ці роки захисник став одним з найкращих на своєї позиції у топових чемпіонатах, увійшов до символічної збірної чемпіонату Англії у 2023 році.
Цього сезону 26-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах.