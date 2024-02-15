Англія

У клубі цінують виступи захисника.

Манчестер Сіті хоче запропонувати нову угоду із Рубеном Діашем - повідомляє журналіст Екрем Конур.

Наразі деталі можливого контракту не розголошуються.

Рубен виступає у англійському клубі з 2020 року. За ці роки захисник став одним з найкращих на своєї позиції у топових чемпіонатах, увійшов до символічної збірної чемпіонату Англії у 2023 році.

Цього сезону 26-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах.