Англія

Український універсал серед найкращих за підсумками минулого сезону.

Аналітично-статистичний портал Opta Sports на своєму сайті опублікував символічну збірну англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2022/23.

До кращих потрапив український універсал Олександр Зінченко, який виступає за Арсенал.

Також зазначимо, що з чемпіонської команди Манчестер Сіті у збірну потрапили одразу п'ять футболістів.

Тренером сезону було обрано колишнього наставника донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон.

Воротар: Давід Рая (Брентфорд).

Захисники: Олександр Зінченко (Арсенал), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Мартін Едегор (Арсенал).

Нападники: Гаррі Кейн (Тоттенгем), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).

Тренер: Роберто Де Дзербі (Брайтон).

Раніше повідомлялося, що Мудрик — у трійці найшвидших гравців у сезоні АПЛ.