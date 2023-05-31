Український універсал серед найкращих за підсумками минулого сезону.
Олександр Зінченко, Getty Images
31 травня 2023, 19:18
Аналітично-статистичний портал Opta Sports на своєму сайті опублікував символічну збірну англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2022/23.
До кращих потрапив український універсал Олександр Зінченко, який виступає за Арсенал.
Також зазначимо, що з чемпіонської команди Манчестер Сіті у збірну потрапили одразу п'ять футболістів.
Тренером сезону було обрано колишнього наставника донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон.
Воротар: Давід Рая (Брентфорд).
Захисники: Олександр Зінченко (Арсенал), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті).
Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Мартін Едегор (Арсенал).
Нападники: Гаррі Кейн (Тоттенгем), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).
Тренер: Роберто Де Дзербі (Брайтон).
Раніше повідомлялося, що Мудрик — у трійці найшвидших гравців у сезоні АПЛ.