Символом року стане Зелений дерев’яний дракон.
Джек Гріліш, ФК Манчестер Сіті
18 січня 2024, 17:03
Манчестер Сіті за підтримки компанії Puma представив нову лімітовану форму, присвячену року Дерев'яного зеленого дракона.
За інформацією прес-служби клубу, новинка натхненна історією стадіону клубу з Манчестера, а також яскравою китайською культурою.
Комплект форми дебютує у матчі жіночих команд між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.
Свій найближчий матч Манчестер Сіті проведе проти Тоттенгема. Гра відбудеться 26 січня о 22:00 за київським часом.