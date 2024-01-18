Манчестер Сіті за підтримки компанії Puma представив нову лімітовану форму, присвячену року Дерев'яного зеленого дракона.

За інформацією прес-служби клубу, новинка натхненна історією стадіону клубу з Манчестера, а також яскравою китайською культурою.

Комплект форми дебютує у матчі жіночих команд між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Свій найближчий матч Манчестер Сіті проведе проти Тоттенгема. Гра відбудеться 26 січня о 22:00 за київським часом.