Англія

Тімо Вернер прокоментував перехід до Тоттенгема.

Тоттенгем орендував нападника Тімо Вернера у Лейпцига. Німець прийшов у команду, яка є принциповим суперником його колишнього клубу — Челсі. Але це геть не турбує німецького футболіста.

"Звичайно, це трохи дивно. У Німеччині далеко не кожен почав би кричати "ура", якби ти перейшов із Дортмунда до Шальке. Але у Лондоні так багато клубів. І ймовірність грати за суперника Челсі після повернення не така вже й мала.

Так, тепер я граю за головного суперника Челсі. Спочатку я думав про це – навіть тому, що мене досить добре прийняли вболівальники Челсі.

Проте повернення до найкращої ліги світу – важливе для мене. Повернення до того стилю футболу, який тоді мені дуже подобався", – сказав німецький форвард.

До "шпор" 27-річний німець приєднався до кінця сезону-2023/24.