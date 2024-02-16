Дивіться товариський матч за участю українського клубу на передсезонних зборах.
Гравці Металіста 1925, ФК Металіст 1925
16 лютого 2024, 12:57
Сьогодні, 16 лютого, харківський Металіст 1925 проведе заключний контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.
Суперником харків'ян буде ганська Дрім Академія — африканська академія, яка має кілька філіалів, до структури якої входять данський Норшелланн та американський Сан Дієго.
Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Металіст 1925 — Дрім Академія:
Раніше Металіст 1925 оголосив про підписання Імерекова.