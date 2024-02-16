Іспанія

Французький нападник згадав найважчий момент своєї кар'єри.

У 2019 році французький нападник Атлетіко Антуан Грізманн приєднався до Барселони, але цей відрізок кар'єри важко назвати вдалим. В Барсі він провів 102 поєдинки та відзначився 35 голами.

У 2021 році він повернувся до Атлетіко на правах оренди, а згодом "матрацники" викупили француза. Грізманн вважає, що перехід в каталонську команду ледь не зруйнував його кар'єру.

"Я вирішив піти, тому що досяг своєї психологічної межі, я звинувачував усіх інших у тому, що не виступав на належному рівні, я шукав собі виправдання і сказав собі, що маю піти, тому що завжди здається, що добре там, де нас немає.

Я хотів спробувати, і за кілька місяців я зрозумів, що я не такий щасливий, як у Мадриді та Атлетіко, я спробував повернутися, і я пам'ятаю, як сказав тренеру, що хочу повернутися, коли він зателефонував мені в останній день трансферного вікна. Я сказав своїй сестрі: "Зроби все можливе, щоб я повернувся, а я зроблю все інше".

Я також злився на себе, і мені доводилося працювати, поводитися тихо. Торрес сказав мені, коли я повернувся, що тут мені нічого не скажуть, якщо я зазнаю невдачі або не забиватиму, але мене поважатимуть доти, доки я викладатимуся повністю. Уболівальники бачили, що я віддав усе.

Перш за все, я дякую своїм партнерам по команді, вони дуже важливі для мене. Дякую тренерському штабу, Сімеоне, Мігелю Анхелю Хілю, Сересо, фізіотерапевтам, уболівальникам... Я не хочу нікого забути.

Я буду викладатися повністю, я радий і гордий перебувати тут. Я припустився помилки, яка може трапитися з кожним, але я зроблю все, щоб ви пишалися своїм 7-м номером", — сказав нападник Атлетіко.

Нагадаємо, що Грізманн став найкращим бомбардиром в історії мадридського Атлетіко.