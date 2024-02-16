Керманич Ліверпуля отримав нагороду за підсумками минулого місяця.
Юрген Клопп, АПЛ
16 лютого 2024, 14:46
Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила ім'я найкращого тренера за підсумками січня 2024 року.
Нагороду тренера місяця в АПЛ отримав керманич Ліверпуля Юрген Клопп, оскільки він став єдиним менеджером турніру в січні, який переміг у всіх трьох зіграних матчах.
Нагадаємо, що "червоні" тоді здолали вдома Ньюкасл Юнайтед (4:2), у гостях розгромили Борнмут (0:4) та здобули впевнену перемогу над Челсі на Енфілді (4:1).
За підсумками голосування Юрген Клопп випередив Мікеля Артету з Арсеналу , Роба Едвардса із Лутон Таун та Пепа Гвардіолу з Манчестер Сіті.