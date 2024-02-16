Англія

Керманич Челсі висловився про поточну ситуацію щодо українського вінгера на тлі його незначного ігрового часу в останніх матчах.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушить у гості до Манчестер Сіті.

Напередодні цього протистояння головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно відповів на питання щодо ситуації навколо українського вінгера Михайла Мудрика та його ігрового часу.

"Мудрик продовжує розвиватися. Іноді молодим хлопцям потрібно відчути біль, аби продовжувати прогресувати. В іншому випадку було б надто легко.

Дуже важливо, як саме ти справляєшся з такою ситуацією. Це від гравця залежить, чи вийде він на той рівень, на який, ми вважаємо, він має вийти. Звісно, це виклик і для тренерського штабу", — цитує слова Маурусіо Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, що у восьми останніх поєдинках Челсі з урахуванням усіх турнірів Михайло Мудрик лише один раз виходив у стартовому складі, у трьох з яких він взагалі залишався на лаві для запасних.

Матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться у суботу, 17 лютого, о 19:30 за київським часом.