Англія

Керманич Бернлі висловився про свого колегу з Арсеналу напередодні очної зустрічі в АПЛ.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Бернлі.

Головний тренер "бордових" Венсан Компані охарактеризував керманича "канонірів" Мікеля Артету, з яким він перетинався у Манчестер Сіті під час своєї футбольної кар'єри.

"Яким одним словом можна охарактеризувати Артету? Пристрасний. Мені сподобалось, як він впорався зі складністю свого першого сезону в Арсеналі, змінив дійсно важливих гравців і також працював з молодою групою футболістів, а потів розвинув та вдосконалив свою команду.

Для цього потрібно витримувати високий тиск, бути стійким. Крім того, він добре знає свою справу, був лідером та капітаном протягом кар'єри – він продемонстрував стійкість та ясність, а це гарне поєднання. Ви не завжди отримуєте необхідний час, але послідовність дає вам шанс", — цитує слова Компані журналіст Коннор Гамм.

Матч Бернлі — Арсенал відбудеться у суботу, 17 лютого, о 17:00 за київським часом.