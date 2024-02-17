Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета після розгрому Бернлі порадів бажанню "канонірів" вигравати.

"Ми задоволені. Перемагати на цьому стадіоні важко, Бернлі нав'язував боротьбу у великих матчах цього сезону.

Сьогодні нам вдалося швидко забити і зробити матч трохи комфортнішим для себе, але цей суперник вміє окопуватися.

Наша команда націлена на успіх, перебуває в хорошій формі і навіть за 3:0 і 4:0 жадає більшого. Те, як вона відпрацьовує в обороні на 96-й хвилині, демонструє її наміри. Зараз головне — зберегти форму", — наводить слова Артети BBC.

У наступному матчі Арсенал вирушить на виїзд до Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.