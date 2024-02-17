Англія

"Сині" перервали переможну серію "містян".

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на Етіхаді зіграв унічию з Манчестер Сіті з рахунком 1:1.

Відзначимо, що до цього матчу переможна серія підопічних Хосепа Гвардіоли складала 11 матчів поспіль з урахуванням усіх турнірів.

В останній раз Ман Сіті втрачав очки 16 грудня 2023 року в матчі 17-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (2:2).

Таким чином, Челсі став першою командою, якій вдалося відібрати в "містян" очки як у 2024 році, так і за увесь цей період.