Англія
17 лютого 2024, 21:29
Челсі без Мудрика втримав нічию в гостях у Манчестер Сіті
Команда Маурісіо Почеттіно двічі відібрала очки в чинного чемпіона за ходом поточного сезону.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
17 лютого 2024, 21:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Челсі 1:1
Голи: Родрі, 83 — Стерлінг, 42
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі — Фоден, де Брюйне, Альварес (Сілва, 64), Доку — Голанд.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлінг (Нкунку, 64) — Джексон (Казадеї, 81).
Попередження: Сілва — Кайседо, Палмер, Петрович.