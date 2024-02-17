Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 19:30.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на Етіхаді зіграв унічию з Манчестер Сіті.

Спочатку Рахім Стерлінг забив у ворота своєї колишньої команди на 42-ій хвилині зустрічі, проте чинним чемпіонам таки вдалося уникнути поразки завдяки голу Родрі в заключному відрізку.

Тим не менш, Челсі став першою командою у 2024 році та за останні 11 матчів з урахуванням усіх турнірів, якій вдалося відібрати очки в "містян".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Челсі в матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Сіті — Челсі 1:1

Голи: Родрі, 83 — Стерлінг, 42



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі — Фоден, де Брюйне, Альварес (Сілва, 64), Доку — Голанд.



Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлінг (Нкунку, 64) — Джексон (Казадеї, 81).



Попередження: Сілва — Кайседо, Палмер, Петрович.