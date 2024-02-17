Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 19:30.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
17 лютого 2024, 22:50
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на Етіхаді зіграв унічию з Манчестер Сіті.
Спочатку Рахім Стерлінг забив у ворота своєї колишньої команди на 42-ій хвилині зустрічі, проте чинним чемпіонам таки вдалося уникнути поразки завдяки голу Родрі в заключному відрізку.
Тим не менш, Челсі став першою командою у 2024 році та за останні 11 матчів з урахуванням усіх турнірів, якій вдалося відібрати очки в "містян".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Челсі в матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Манчестер Сіті — Челсі 1:1
Голи: Родрі, 83 — Стерлінг, 42
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі — Фоден, де Брюйне, Альварес (Сілва, 64), Доку — Голанд.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Палмер (Чалоба, 71), Галлагер, Стерлінг (Нкунку, 64) — Джексон (Казадеї, 81).
Попередження: Сілва — Кайседо, Палмер, Петрович.