Англія

Команда пропустила 65 голів за 25 турів у елітному дивізіоні Англії.

Шеффілд Юнайтед у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі розгромно поступився Брайтону (0:5).

За інформацією OptaJoe, команда Кріса Уайлдера пропустила 65 голів за 25 турів у чемпіонаті Англії, що є новим антирекордом турніру.

Ще жодна команда в історії не пропускала більше 61 м'яча зі старту сезону за 25 турів АПЛ.

Після 25 турів Шеффілд Юнайтед набрав 13 очок і посідає останнє місце в АПЛ – до рятівного 17 місця – сім балів.