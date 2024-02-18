Англія

Завершився восьмий поєдинок 25 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Шеффілд Юнайтед приймав Брайтон на стадіоні Бремолл Лейн.

Ще у першій половині першого тайму господарі поля залишилися у меншості через вилучення Голгейта. Гості скористалися цим, сформувавши комфортну для себе перевагу у два м'ячі.

Збільшити цю перевагу у другому таймі Брайтону допоміг Робінсон, який забив у власні ворота. Після цього Адінгра оформив дубль. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував другу поспіль домашню поразку Шеффілд Юнайтед з рахунком 5:0.

Шеффілд Юнайтед — Брайтон 0:5

Голи: Буонанотте, 20, Велбек, 24, Робінсон, 75 (автогол), Адінгра, 78, 85

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Богл, Голгейт, Ахмедходжич, Робінсон, Ларусі (Брукс, 63) — Осборн (Девіс, 79), Гамер (Норвуд, 79), В. Соуза, Макаті (Брюстер, 79) — Осула (Трасті, 31)

Брайтон: Вербрюгген — ван Геке, Данк, Вебстер (Ігор, 46) — Гросс, Буонанотте (Фергюсон, 66), Гілмор, Лемпті (Модер, 46) — Адінгра, Мітома (Фаті, 76) — Велбек (Еступіньян, 81)

Попередження: Девіс — Лемпті, Буонанотте, Гілмор, Вербрюгген

Вилучення: Голгейт, 13