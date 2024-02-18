Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Лутоном.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру АПЛ проти Лутона (2:1).

"У нас були хороші шанси з Гарначо та Рашфордом, щоб рахунок був 3:0 або 4:0. Після цього ми трохи втратили концентрацію і не діяли за планом, через що Лутон повернувся в гру. Ми опускалися надто глибоко і дозволяли їм занадто багато.

Ми змарнували кілька моментів, і рахунок став 2:1. Це не добре. Після перерви ми зібралися і ми мали ще кілька моментів. Багато моментів один проти одного. Міг забити Гарначо, той самий Рашфорд, Бруну Фернандеш. У нас було багато моментів і ми мали зробити рахунок 3-1.

Їх гол створив тиск. У них були навіси у штрафний майданчик та удари, але це не ті шанси, які були у нас. У нас були найкращі шанси, і з нашими здібностями ми мали забити. Завжди може статися простріл чи кутовий, де можемо пропустити.

Ми прогресуємо, але, як ви бачите, нам потрібно залишатися зосередженими протягом усієї гри. Я не кажу, що ми вимикаємось, але коли ми робимо трохи менше, нас одразу карають.

Ми не можемо собі цього дозволити. Ми повинні завжди бути зосереджені на 100%. Потрібно виконувати свою роботу разом, володіти м'ячем, і тоді ми зможемо контролювати гру. Те, що могло бути легкою перемогою, виявилося важкою звитягою", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед виграв п'ять матчів поспіль уперше за рік.