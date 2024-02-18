Англія

Форвард "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Лутоном.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру АПЛ проти Лутона (2:1), у якому він оформив дубль.

"Три очки – це найважливіше. Я тут, щоб допомогти команді, тому я щасливий. Іноді ми трохи вимикаємось. Ми знаємо, що ця публіка, а також команда перебувають у гарній формі. Сьогодні ми ускладнили собі завдання. Я багато разів потирав руки, бо дуже нервував. Хоча я вдячний за перемогу, мені трохи пощастило.

У мене самого був шанс, який я мусив реалізувати. Звичайно, нам потрібно забивати такі моменти, але я впевнений, що наступного тижня ми додамо і покажемо Олд Траффорд, на що ми здатні.

Думаю, мені треба подякувати моїм партнерам по команді та тренеру, тому що вони виявили до мене велику довіру і продовжували вірити в мене. Я знав, що можу забивати, але, звичайно, було прикро, що я довго не міг забити в Прем'єр-лізі.

Ми зараз тут, і я просто хочу продовжувати рухатися вперед та допомагати команді", — наводить слова Гойлунда ВВС.

Раніше повідомлялося, що Гойлунд забив за Манчестер Юнайтед у шостому матчі поспіль.