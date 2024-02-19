Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 18 лютого 2024 року, 18:30.

У гостьовому матчі 25 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед довелось до останнього утримувати перемогу над Лутон Таун (2:1).

"Капелюшники" припустились двох помилок у захисті вже на самому початку гри, проте майже одразу відіграли один м’яч і в подальшому продовжували грати у відкритий футбол.

А ось Юнайтед, навпаки, закрились у захисті та решту матчу проводили в контратаках. Якщо б реалізували свої моменти в другому таймі, то перемогли б упевнено, але натомість нервували до останнього з влучанням у поперечину від Роса Барклі на останніх секундах компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лутон — Манчестер Юнайтед у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Лутон — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Морріс, 14 — Гойлунд, 1, 7

Лутон: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Чонг (Кларк, 68), Самбі Локонга, Барклі, Дауті (Беррі, 82) — Огбене, Морріс — Вудроу (Таунсенд, 68).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр (Еванс, 46), Шоу (Лінделеф, 45+2) — Мейну, Каземіро (Мактоміней, 46) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Амрабат, 86).

Попередження: Вудроу , Таунсенд, Ошо — Шоу, Каземіро, Магвайр, Мейну, Лінделеф