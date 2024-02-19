Англія

Спортсмен мріє повернутись на поле після страшного випадку.

Капітан і захисник Лутона Том Лок'єр, який пережив зупинку серця під час матчу англійської Прем'єр-ліги, розповів у деталях, що відбулось того дня під час матчу з Бонрмутом.

"Це був звичайний день, і якраз найтривожніше. Я відчував себе абсолютно нормально. Я біг до середини поля і відчув сильне запаморочення. Я думав, що через секунду буду в порядку, але це було не так.

Я прийшов до тями, а там уже були парамедики. Я відразу зрозумів, що це несхоже на мою травневу непритомність. Минулого разу мені здалося, що я прокинувся, а цього разу — що повернувся з небуття.

Це було сюрреалістично: я думав про це, не мав можливості відповідати, бачив, як навколо панікують люди. Я відчував, як мені ставлять крапельницю, і відчуття були важкими. Зрештою я прийшов до тями і зміг говорити. Коли я відчув себе нормально, то відчув і полегшення: я живий.

Якщо є шанс, що я зможу грати, то я б хотів повернутися на поле. Я не буду робити нічого, що суперечило б порадам лікарів. Поки говорити про це зарано, але я б не став виключати такий варіант", - цитує Лок'єра The Independent.

Нагадаємо, його серце зупинилося на 2 хвилини 40 секунд.