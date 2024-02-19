Німеччина

Півзахисник зневірився в чинному тренерському штабі команди.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась у гостьовому матчі двадцять другого туру німецької Бундесліги Бохуму, що стало для неї третьою поразкою поспіль у всіх змаганнях.

Бохум — Баварія 3:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після фінального свистка на шляху до підтрибунних приміщень лідер "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх мав запальний конфлікт із представником тренерського штабу Томаса Тухеля Золтом Левом.

Joshua Kimmich was filmed snapping at #FCBayern assistant coach Zsolt Lőw following defeat to Bochum.pic.twitter.com/VRadgoNCyH — foot.mundo (@_footmundo) February 18, 2024

Як повідомляють місцеві ЗМІ, та розмова на підвищених тонах стала останньою краплиною у відносинах поміж головним тренером та гравцем, тоді як сам конфлікт розпочався ще влітку, коли Тухель хотів підписати нового опорного півзахисника на заміну Кімміху, який начебто не пасував до його стилю гри.

Існує також інформація, що Йосуа ухвалив рішення відмовитись від пропозиції нового контракту, тоді як чинна угода спливає літом 2025 року, і запросив трансфер після завершення поточного сезону.

Півзахисника раніше пов’язували з Парі Сен-Жермен, Манчестер Сіті та Ліверпулем.