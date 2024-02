Мюнхенська Баварія напередодні поступилась у гостьовому матчі двадцять другого туру німецької Бундесліги Бохуму, що стало для неї третьою поразкою поспіль у всіх змаганнях.

Бохум — Баварія 3:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після фінального свистка на шляху до підтрибунних приміщень лідер "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх мав запальний конфлікт із представником тренерського штабу Томаса Тухеля Золтом Левом.

Joshua Kimmich was filmed snapping at #FCBayern assistant coach Zsolt Lőw following defeat to Bochum.pic.twitter.com/VRadgoNCyH