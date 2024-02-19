Англія

Наставник дав свій коментар.

Томас Франк вважає, що у Фодена найкращі шанси на Золотий м'яч серед англійців.

"Філ Фоден — дуже хороший гравець. Як на мене, так він ближче всіх серед англійців до шансу виграти Золотий м'яч у перспективі. Я думаю, у нього є потенціал і достатній рівень для цього.

Він дуже працьовитий. Відмінний настрій на роботу. Він дуже хороший", — сказав тренер Брентфорда перед грою з Манчестер Сіті.

Зазначимо, що Філ Фоден уже потрапляв у топ-30 номінантів на Золотий м'яч, посівши 22-е місце у 2022 році та 25-те у 2021-у.