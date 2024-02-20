Англія

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував нічию з Кристал Пелас в

В матчі 25-го туру АПЛ Евертон поділив очки з Кристал Пелас (1:1). Після гри наставник "ірисок" Шон Дайч прокоментував результат матчу.

"У першому таймі нас не було на полі, тоді як у суперника тільки з'явився новий тренер на лаві запасних. У них була деяка перевага – я думаю, вони грали добре. Ми були надто боязкі й часто грали не так, як треба.

У другому таймі ми додали. Думаю, ми ще можемо додати, але Пелас теж добре грав. Вони забили хороший гол, але після перерви це був сильніший виступ у нашому виконанні.

Ми діяли набагато сміливіше, володіючи м'ячем, були спокійні, коли натовп на трибунах жадав крові та розгрому – що мені дуже подобається. Але іноді доводиться розкривати щільну оборону суперника, і ми зробили достатньо, щоб заробити ще одне очко", - цитує Дайча офіційний сайт клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Крістал Пелес у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24.