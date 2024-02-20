Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 лютого 2024 року, 22:00.

Евертон у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Крістал Пелес (1:1).

Гості відкрили рахунок на 66 хвилині зусиллями Аю, але на 84 хвилині команда Шона Дайча відігралася завдяки влучному удару Онани.

Український захисник Віталій Миколенко провів на полі весь матч у складі "ірисок".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Крістал Пелес у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Евертон — Крістал Пелес 1:1

Голи: Онана, 84 — Аю, 66.

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Гаррісон, 66), Гує (Онана, 66), Дукуре (Бету, 72), Макніл — Гарнер — Калверт-Льюїн.

Крістал Пелес: Джонстон — Муньйос, Андерсен, Ворд, Мітчелл — Вортон, Річардс, Лерма — Аю, Матета, Едуар (Ахамада, 72).

Попередження: Аю, Лерма.