Андреас Бреме пішов із життя у віці 63 років.
Андреас Бреме, фото - Х
20 лютого 2024, 11:00
Андреас Бреме, відомий німецький футболіст, через зупинку серця пішов з життя у 63-річному віці. Про це повідомляє Bild.
Бреме забив вирішальний гол на чемпіонаті світу в 1990 році, коли його збірна Німеччини перемогла Аргентину (1:0).
Він провів 301 гру в Бундеслізі, виступавши за Бармбек-Уленхорст, Саарбрюккен, Кайзерслаутерн та Баварію. Також він захищав кольори Інтера та Реала Сарагоса.
Після завершення ігрової кар'єри Бреме став тренером і протягом деякого часу керував футбольним клубом Кайзерслаутерн.