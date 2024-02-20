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Андреас Бреме пішов із життя у віці 63 років.

Андреас Бреме, відомий німецький футболіст, через зупинку серця пішов з життя у 63-річному віці. Про це повідомляє Bild.

Бреме забив вирішальний гол на чемпіонаті світу в 1990 році, коли його збірна Німеччини перемогла Аргентину (1:0).

Він провів 301 гру в Бундеслізі, виступавши за Бармбек-Уленхорст, Саарбрюккен, Кайзерслаутерн та Баварію. Також він захищав кольори Інтера та Реала Сарагоса.

Після завершення ігрової кар'єри Бреме став тренером і протягом деякого часу керував футбольним клубом Кайзерслаутерн.