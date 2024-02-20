Англія

Гравець вже дебютував за новий клуб.

Правий вінгер Арсеналу Маркіньйос тимчасово приєднався до Флуміненсе, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Флуміненсе орендував 20-річного бразильця до кінця 2024 року з правом викупу. Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Арсенал отримає 50% від майбутнього трансферу гравця, якщо бразильський клуб підпише його на постійній основі.

У першій половині поточного сезону вінгер виступав за Нант. За французький клуб він відіграв 7 матчів у Лізі 1, відзначившись асистом.

Зазначимо, що контракт Маркіньйоса з лондонцями розраховано до кінця червня 2027 року.

Наприкінці січня Флуміненсе також підписав ексгравця Шахтаря, Ювентуса та Баварії Дугласа Косту.