Гравець вже дебютував за новий клуб.
Маркіньйос, фото Флуміненсе
20 лютого 2024, 18:32
Правий вінгер Арсеналу Маркіньйос тимчасово приєднався до Флуміненсе, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.
Флуміненсе орендував 20-річного бразильця до кінця 2024 року з правом викупу. Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Арсенал отримає 50% від майбутнього трансферу гравця, якщо бразильський клуб підпише його на постійній основі.
У першій половині поточного сезону вінгер виступав за Нант. За французький клуб він відіграв 7 матчів у Лізі 1, відзначившись асистом.
Зазначимо, що контракт Маркіньйоса з лондонцями розраховано до кінця червня 2027 року.
Наприкінці січня Флуміненсе також підписав ексгравця Шахтаря, Ювентуса та Баварії Дугласа Косту.