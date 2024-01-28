Бразильський Флуміненсе на своєму офіційному сайті повідомив про підписання ексгравця Шахтаря, Баварії та Ювентуса Дугласа Кости. Вінгер приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований до 2025-го року.

Після блискавичної кар'єри в Європі Дуглас Коста перебрався в бразильський Греміу, а згодом переїхав у МЛС, де приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі. В цей час він належав туринському Ювентусу.

Після закінчення контракту з туринцями він приєднався до американського клубу на постійній основі.