Бразилець повернувся на батьківщину.
Дуглас Коста, Флуміненсе
28 січня 2024, 17:35
Бразильський Флуміненсе на своєму офіційному сайті повідомив про підписання ексгравця Шахтаря, Баварії та Ювентуса Дугласа Кости. Вінгер приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований до 2025-го року.
Після блискавичної кар'єри в Європі Дуглас Коста перебрався в бразильський Греміу, а згодом переїхав у МЛС, де приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі. В цей час він належав туринському Ювентусу.
Після закінчення контракту з туринцями він приєднався до американського клубу на постійній основі.