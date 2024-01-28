Бразилия

Бразилець повернувся на батьківщину.

Бразильський Флуміненсе на своєму офіційному сайті повідомив про підписання ексгравця Шахтаря, Баварії та Ювентуса Дугласа Кости. Вінгер приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований до 2025-го року.

Після блискавичної кар'єри в Європі Дуглас Коста перебрався в бразильський Греміу, а згодом переїхав у МЛС, де приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі. В цей час він належав туринському Ювентусу.

Після закінчення контракту з туринцями він приєднався до американського клубу на постійній основі.