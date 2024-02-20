Англія

"Червоні" можуть спробувати забрати з Баєра не тільки головного тренера.

Правий захисник Баєра Джеремі Фрімпонг зізнався, що був би не проти перебратися до Ліверпуля, передає портал TEAMtalk.

Чудова гра 23-річного нідерландця за "фармацевтів" привернула до себе увагу багатьох топ-клубів. Зокрема, ходили чутки про його потенційний перехід до Ліверпуля, на що він сам відповів наступним чином:

"Ліверпуль? Великий клуб з історією. Було б чудово (перебратися туди). Хто знає, що принесе майбутнє", — заявив Ziggo Sport Фрімпонг.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 28 матчах Баєра у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 10 асистами.

Контракт вихованця академії Манчестер Сіті з німецьким клубом розраховано до кінця червня 2028 року. Портал transfermarkt оцінює Фрімпонга у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зв'язувався з керманичем Баєра Хабі Алонсо, який може замінити Юргена Клоппа на посаді головного тренера "червоних".