Англія

Рішення 42-річного іспанця щодо майбутнього наразі невідоме.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може замінити Юргена Клоппа на посаді наставника "червоних" у літнє міжсезоння. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" вже зв'язувалося з 42-річним іспанцем з приводу можливого призначення, але рішення фахівця поки що невідоме.

Нагадаємо, Ліверпуль почав пошуки головного тренера після того, як Клопп минулого місяця оголосив, що покине клуб після закінчення сезону.

В даний час Баєр очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баварію на два бали після 20 турів. У свою чергу Ліверпуль лідирує в АПЛ, випереджаючи Арсенал та Манчестер Сіті на ті ж два очки.