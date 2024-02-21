Англія

Голкіпер відпочиватиме від обов’язків у збірній Бразилії.

Напередодні стало відомо, що за підсумками заключного тренування Ліверпуля перед матчем 26 туру англійської Прем’єр-ліги проти Лутон Таун травмувався основний воротар Аліссон Беккер.

31-річний бразильський виконавець таким чином отримав уже друге пошкодження в поточній кампанії, тоді як наприкінці листопада минулого року він був відсутній через м’язові негаразди.

Окрім цього, на початку лютого Аліссон занедужав, проте доволі швидко відновився.

Проте цього разу справа більш серйозна — ідеться про травму підколінного сухожилля, яке вибило футболіста з гри на тривалий термін.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що лікарі збірної Бразилії вже отримали попередні висновки колег із Ліверпуля, у яких гравцю рекомендовано пропустити найближчий міжнародний збір національної команди.

Таким чином, раніше за кінець березня на повернення Аліссона до гри очікувати не слід.

У цьому сезоні бразилець відіграв 24 матчі, пропустив 21 гол та ще дев’ять разів відіграв "на нуль".