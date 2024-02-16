Англія

Бразилець знову опинився поза грою на деякий час.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон отримав травму підколінного сухожилля на тренуванні "червоних", повідомляє видання The Athletic.

Бразилець не зможе допомогти своїй команді у виїзному матчі 25 туру АПЛ проти Брентфорда, що відбудеться у суботу, 17 лютого. Більше про стан 31-річного голкіпера стане відомо вже цими вихідними, після обстеження.

Нагадаємо, у домашньому матчі минулого туру чемпіонату Англії проти Бернлі, який Аліссон теж пропустив, травму отримав правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд.

У неділю, 25 лютого, "червоні" мають зіграти проти Челсі у фіналі Кубка англійської ліги.