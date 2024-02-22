У "червоних" купа травмованих перед фіналом Кубка Ліги.
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22 лютого 2024, 13:30
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про ситуацію з травмами, яка склалася у стані "мерсисайдців". Його слова наводить офіційний сайт "червоних".
"Ситуація з травмами не з найкращих, а попереду в нас багато важливих матчів. Не знаю, як і що буде, ми йдемо вперед день за днем.
Після матчу з Брентфордом я не знав, що ситуація буде такою, якою вона є зараз. Тож подивимося. Єдине, що я можу сказати, так це те, що поки у нас буде 11 гравців, ми боротимемось. Це все, що я можу обіцяти", — заявив німецький фахівець.
Нагадаємо, що через різноманітні травми у фіналі Кубка Ліги не зможуть прийняти участь
наступні гравці Лівера: Аліссон, Діогу Жота, Трент Александер-Арнольд, Кертіс Джонс та Домінік Собослаї.
Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.