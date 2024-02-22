Англія

У "червоних" купа травмованих перед фіналом Кубка Ліги.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про ситуацію з травмами, яка склалася у стані "мерсисайдців". Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Ситуація з травмами не з найкращих, а попереду в нас багато важливих матчів. Не знаю, як і що буде, ми йдемо вперед день за днем.

Після матчу з Брентфордом я не знав, що ситуація буде такою, якою вона є зараз. Тож подивимося. Єдине, що я можу сказати, так це те, що поки у нас буде 11 гравців, ми боротимемось. Це все, що я можу обіцяти", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що через різноманітні травми у фіналі Кубка Ліги не зможуть прийняти участь наступні гравці Лівера: Аліссон, Діогу Жота, Трент Александер-Арнольд, Кертіс Джонс та Домінік Собослаї.