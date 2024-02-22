Англія

Клуби цікавляться можливістю оформити трансфер півзахисника з Евертона.

Тоттенгем та Ньюкасл хочуть купити Джеймса Гарнера - повідомляє ресурс Football Insider.

Даний трансфер може відбутися наступного літа.

У складі Евертона півзахисник виступає з 2022 року, куди відправився з Манчестер Юнайтед. Також Гарнер виграв чемпіонат Європи зі збірною Англії U-21 у 2023 році.

Цього сезону 22-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.