Англія

Трансфер форварда міг відбутися до конкурента команди Юргена Клоппа у АПЛ.

Челсі минулого літа міг купити Дарвіна Нуньєса, але Ліверпуль відповів відмовою - повідомляє ресурс The Times.

До складу Ліверпуля Дарвін відправився влітку 2022 року.

У Челсі активно намагаються знайти форварда, що буде гарантувати багато голів. Наразі є незадоволення результативністю Ніколаса Джексона та інших гравців у атакувальній лінії.

Цього сезону 24-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 11 асистів.