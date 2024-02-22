Челсі минулого літа міг купити Дарвіна Нуньєса, але Ліверпуль відповів відмовою - повідомляє ресурс The Times

До складу Ліверпуля Дарвін відправився влітку 2022 року. 

У Челсі активно намагаються знайти форварда, що буде гарантувати багато голів. Наразі є незадоволення результативністю Ніколаса Джексона та інших гравців у атакувальній лінії. 

Цього сезону 24-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 11 асистів. 