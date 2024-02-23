Англія

У фіналі може статися все, що завгодно.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно поділився своїми думками стосовно фінального матчу Кубка англійської ліги проти Ліверпуля. Цитує аргентинця журналіст Бен Джейкобс.

"Клопп — один із найкращих тренерів у світі, поряд із Пепом. Якщо вони не фаворити, то й ми не фаворити.

Якщо ви запитаєте мене, то я скажу, що фаворитом є Ліверпуль. Вони мають досвід таких ігор, а для деяких наших гравців це перший фінал у кар'єрі. Клопп досить розумний, щоб сказати, що це гра 50 на 50, але я думаю, що Ліверпуль — фаворит", — заявив Почеттіно.

Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.