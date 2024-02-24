Англія

Вже завтра фінал Кубка Ліги.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про майбутній фінал Кубка англійської ліги з лондонським Челсі. Слова німця наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Дозвольте мені почекати до неділі і подивитися, які емоції я відчуватиму. Я просто повністю віддаюся моменту.

Хочу виграти в неділю, але не для себе чи своєї скарбнички трофеїв, а заради хлопців, клубу та вболівальників. Те, чим ми займаємось на даний момент, — це написання чудової книги, і коли я піду, ми закриємо цю книгу і поставимо її на полицю. Потім її продовжить писати хтось інший", — заявив німецький фахівець.

Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.