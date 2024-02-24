Англія

"Пенсіонерам" дуже потрібен трофей.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про фінал Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Цитує аргентинця The Guardian.

"Фінал почнеться і закінчиться, от і все. Фінал ніколи не повторюється, це завжди новий матч.

Звичайно, це історія, і, звісно, люди звертають на це увагу, але ми, коли готуємось до вирішальної гри, не думаємо про те, що сталося рік тому, два роки тому чи три роки тому.

Ми знаємо, що Ліверпуль дуже сильна команда, але ми теж сильні. Ми впевнені у собі і знаємо, що можемо виграти цей трофей", — сказав Почеттіно.

Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.