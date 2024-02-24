Англія

Три "сухих" м'ячі пропустила команда Венсана Компані.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Олівер Гласнер дебютував на посаді головного тренера Крістал Пелес у домашній грі проти Бернлі.

Вже на 35-ій хвилині "бордові" залишилися у меншості через вилучення Браунгілла, чим лондонці успішно скористалися та забили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, подарувавши Гласнеру дійсно успішний дебют.

Крістал Пелес - Бернлі 3:0

Голи: Річардс, 68 Аю, 72 Матета, 77 (пен.)

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен (Томкінс, 90+1), Річардс — Муньйос, Лерма, Вортон (Ахамада, 66), Мітчелл — Аю (Озо, 90+9), Матета, Едуар (Франса, 66)

Бернлі: Траффорд — Тейлор (да Сілва, 75), Естев, О'Ши, Ассіньйон — Одобер (Бенсон, 90), Браунгілл, Берге, Гудмундссон (Корк, 90+1) — Амдуні (Каллен, 37), Фофана (Родрігес, 90+1)

Попередження: Вортон, Аю, Мітчелл — Естев

Вилучення: Браунгілл, 35