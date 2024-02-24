Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 17:00.

У 26 турі чемпіонату Англії-2023/24 Астон Вілла приймала Ноттінгем Форест на стадіоні Вілла Парк і здобула перемогу у результативному поєдинку.

Команди подарували глядачам аж шість результативних ударів. У першому таймі господарі поля забезпечили собі перевагу у два м'ячі, яку зуміли втримати за підсумками другої половини матчу.

Колектив Унаї Емері зараз перебуває на 4-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, тоді як підопічні Нуну Ешпіріту Санту розташувалися на 16-му місці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Ноттінгем Форест у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Астон Вілла — Ноттінгем Форест 4:2

Голи: Воткінс, 4, Д. Луїс, 29, 39, Бейлі, 61 — Ніакате, 45+5, Гіббс-Вайт, 48

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Ленгле, Торрес (Чемберс, 46), Морено (Дінь, 59) — Бейлі (Діабі, 90+2), Макгінн, Д. Луїс, Ремзі — Тілеманс (Дзаніоло, 81), Воткінс (Роджерс, 90+2)

Ноттінгем Форест: Сельс — Ніакате, Мурільйо (Тоффоло, 46), Феліпе (Орігі, 46), Вільямс — Данілу, Домінгес (Єйтс, 73) — Гадсон-Одої, Гіббс-Вайт (Рейна, 81), Еланга — Авонії (Омобаміделе, 46)

Попередження: Морено — Мурільйо, Феліпе