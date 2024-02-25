Англія

Керманич лондонців звернувся за підтримкою.

Лондонський Челсі та Ліверпуль розіграють поміж собою Кубок англійської ліги на Вемблі.

Челсі — Ліверпуль. Напередодні

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно напередодні гри опублікував послання до вболівальників своєї команди.

"Уболівальники Челсі,

Сьогодні на Вемблі ми можемо створити щось особливе. Пам’ять, яка житиме з усіма нами. Момент, ніколи який не забудеться.

Тільки фінали мають подібну силу. Вони об’єднують нас. Сім’ї зберуться разом і будуть пов’язані своїми емоціями. Друзі поділять цей досвід і будуть пов’язані між собою.

А ще є діти, які вперше відчують емоції фіналу. Це те, що назавжди залишається з тобою.

Для мене таким був фінал чемпіонату світу 1978 року в Аргентині. Я дивився його з батьком. Мені було лише шість років, але я дуже добре це пам'ятаю.

Звичайно, зараз відчуття інші. Як тренер, ви повинні бути розслабленим перед фіналом, щоб бути ясним у своїх думках. Те ж саме стосується і моєї команди.

Ми всі віримо в наших гравців і в те, як ми працюємо. Цей сезон не завжди був легким, така реальність. Але довіра між нами як командою залишається дуже сильною.

Це допомогло нам потрапити на Вемблі, і це допоможе нам у фіналі. Тепер ми повинні зробити те, що має робити Челсі. Перемогти.

Ви, уболівальники, нам у цьому допоможете. Ми знаємо про це. Ви були терплячими й захищали нас у важкі моменти. Ви святкували й насолоджувались нашими кроками вперед.

Ми пишаємось тим, що ці відносини розквітають, і ті почуття, які ми відчували в цьому змаганні після перемог над Ньюкаслом і Мідлсбро, а нещодавно — над Астон Віллою й Крістал Пелас, — це те, що ми хочемо повторити.

Проти Ліверпуля буде нелегко. Вони здатні влаштувати бурю на полі, і коли вона прийде, ми повинні бути готові викластися на повну, щоб досягти того, чого ми всі прагнемо. Ми нагадаємо гравцям, що коли серце б’ється трохи швидше, саме тоді треба бути готовим до боротьби.

Ми всі знаємо історію Челсі. Вона масштабна, і всі розуміють, які очікування покладаються на цей клуб. Це й власники, і гравці, і персонал на Кобхемі, і персонал на Стемфорд Брідж, і Академія, і жіноча команда.

Багато людей з клубу будуть сьогодні на Вемблі, щоб допомогти нам як команді, а також щоб передати атмосферу фіналу вболівальникам, які не зможуть бути на стадіоні. Тільки якщо ми будемо разом, ми зможемо прожити ці особливі моменти і створити ці спогади.

Ми хочемо того ж, що і ви. Ми хочемо продовжити традиції Челсі. Ми хочемо здобути цей трофей.

Побачимось на Вемблі,

Маурісіо", — ідеться в зверненні аргентинського фахівця.

Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.