Англія

Лічені години залишилися до фінального матчу на Вемблі.

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик висловився перед фіналом Кубка Ліги з Ліверпулем. Цитує гравця офіційний сайт "синіх".

"Я дуже схвильований, особливо з огляду на те, що це фінал проти такого великого клубу, як Ліверпуль. Буде цікава гра, впевнений в цьому.

Я вже грав на Вемблі. Це величезний стадіон — 80 000 глядачів або близько того, і ви відчуваєте цю особливу атмосферу. Це відповідний стадіон для фіналу", — сказав Мудрик.

Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.