Англія

"Містяни" знову перемогли.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди над Борнмутом (1:0) у виїзному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги. Наводить слова іспанця Manchester World.

"Мені багато сподобалося в нашій грі. Я захоплююсь своїми футболістами, вони супермени. У суперника було сім днів на підготовку, а в нас часу завжди менше.

Люди кажуть, що команди в АПЛ перебувають у рівних умовах. Ні, це не про нас. Ми проводимо набагато більше матчів, ніж решта.

Я захоплююсь своїми гравцями, вони дуже сильні. Знаю, люди кажуть, що вони багато заробляють, але річ зовсім не в цьому.

Конкуренція зростає, і футболісти щоразу дивують мене. Вони мають неймовірно міцний характер, вони навіть втомлені борються. Мені це дуже подобається", — заявив Пеп.

Наразі Манчестер Сіті йде на другому місці турнірної таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на один пункт.