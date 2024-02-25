Англія

Наставник дав свій коментар.

Юрген Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля в Кубку англійської ліги.

"Те, що тут сталося — цілковите безумство, такі речі неможливі. Команда, склад і вихованці показали характер. Я дуже гордий бути частиною цього.

Найбожевільніше, що ми на це заслужили. Моментами щастило і нам, і супернику. Хлопці показали себе, це було дійсно круто. Упевнений, ми залучили всю молодь! Нам потрібні були свіжі гравці, і вони впоралися зі своїм завданням, нехай вони і дуже молоді. Хлопці довго тренувалися з нами, вони точно знають, що треба робити.

І не тільки вони — подивіться, як Гарві Елліотт грав протягом 120 хвилин, як Ендо йшов на церемонію на негнучких ногах. Я не згадав Конора Бредлі, він був дуже хороший, як і Куівін Келлегер. У нас є найкращий воротар у світі і найкращий запасний воротар", — сказав Клопп.

У фіналі турніру мерсисайдці обіграли Челсі завдяки голу Вірджіла ван Дейка в додатковий час, на 118-й хвилині.